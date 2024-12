Il n'a eu aucune concurrence: Mathieu van der Poel s'offre un nouveau carton au cyclocross de Gavere

Mathieu van der Poel a remporté son 3e cross en autant de départs cette saison, à l'occasion de la manche de Gavere de la Coupe du monde de cyclocross, jeudi. Le champion du monde néerlandais a poursuivi son parcours sans faute et s'est imposé avec une avance de 26 secondes sur Michael Vanthourenhout, et 41 secondes sur Thibau Nys.

Technique et puissant, le vainqueur a démontré toutes ses qualités sur le parcours extrêmement difficile du cross de Gavere, boueux et abimé. Au coup de feu, Mathieu van der Poel a dû rattraper les coureurs de la première ligne, dont Thibau Nys qui a pris le meilleur départ. Michael Vanthourenhout s'est mêlé à Nys et Van der Poel, devant quelques coureurs en chasse au bout de deux des dix tours du circuit.

C'est dans le 3e tour que le champion du monde a fait la différence, prenant pas moins de 26 secondes d'avance sur les deux poursuivants. L'ancien champion d'Europe, Michael Vanthourenhout, a pris la mesure de l'actuel, Thibau Nys. Ce dernier a lutté jusqu'au bout de la course sans pour autant parvenir à dépasser son aîné. Déjà vainqueur à Zonhoven en Coupe du monde puis à Mol en Superprestige, Van der Poel a eu le temps de célébrer le 3e succès de son palmarès en 2024-2025. Désormais l'attend son premier duel face à Wout van Aert, vendredi à l'occasion du cross de Loenhout.