Intermarché-Wanty recrute le puncheur Luca Van Boven

Van Boven confie avoir "grandi avec la passion" pour les classiques flandriennes. "Ce sont des épreuves que j'affectionne et où j'espère briller sous mes nouvelles couleurs. À terme, j'aimerais faire partie intégrante du noyau des classiques. Pour ce faire, je devrais faire mes preuves et démontrer que je peux être une valeur ajoutée. Mon profil de puncheur apprécie les parcours accidentés, avec des montées courtes et raides, mais aussi avec un dénivelé plus important."

"Nous avons identifié une solide marge de progression chez Luca Van Boven", a indiqué Aike Visbeek, le responsable de la performance. "Il présente des caractéristiques similaires à des coureurs comme Vito Braet et Laurenz Rex, avec qui nous sommes parvenus à faire passer un cap au plus haut niveau. Nous sommes convaincus que Luca peut suivre leurs traces."