"Jamais vraiment dans le coup": Wout van Aert ne cache pas sa déception après le Nieuwsblad

"Je ne peux pas dire que ce fut une bonne course d'équipe", a expliqué le Campinois. "Cet 'Omloop' n'a pas été la course que j'espérais, je n'ai jamais vraiment été dans le coup avec toutes les sensations dont on a besoin pour une classique comme celle-ci. Je pense que le vent de face a un peu bloqué la course et il n'y avait pas d'équipe qui voulait prendre des risques, au vu du nombre de sprinters présents. Nous avons, avec Visma, essayé de durcir les débats, mais on n'y est jamais arrivés".

"Je conclurai donc en disant que je n'ai pas été assez bon samedi mais dimanche à Kuurne, c'est un autre jour". En 2024, Wout van Aert s'était classé 3e du Circuit Het Nieuwblad avant de s'imposer le lendemain dans Kuurne-Bruxelles-Kuurne.