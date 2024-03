Jasper Stuyven: "Très content de ma 2e place derrière Van der Poel au-dessus du lot"

"La course est partie très vite mais, pour notre équipe, l'important était de livrer une bonne finale et c'est ce que nous avons fait", a expliqué Jasper Stuyven. "Je termine à la deuxième place et j'en suis très content. La journée a été très difficile, très nerveuse, il fallait avoir de bonnes jambes. Mais il y avait un homme au-dessus du lot, Mathieu van der Poel"

L'équipe Lidl-Trek a placé quatre coureurs dans les onze premiers. "Notre équipe est très forte pour les prochaines courses, avec Mads Pedersen (11e), Tom Skujins (8e), très forts, Alex Kirsch (10e) qui était aussi très bien, c'est très agréable d'envisager la suite dans cette spirale positive", avance Stuyven.