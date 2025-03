"J'avais quelques raideurs et douleurs": Tadej Pogacar donne des nouvelles après sa grosse chute sur les Strade Bianche

"J'étais déjà de retour sur le vélo le lundi après les Strade Bianche, et j'ai fait quelques jours plus légers. J'avais bien sûr quelques raideurs et douleurs, mais, heureusement, je me sens de nouveau bien désormais. Je me sens prêt pour Milan-Sanremo", a assuré Tadej Pogacar.

Le Slovène est toujours en quête de sa première victoire sur "la Primavera", après avoir fini troisième, quatrième et cinquième les années précédentes. "Je connais très bien la fin du parcours. Comme j'ai pu le constater ces dernières saisons, plusieurs scénarios sont possibles dans le final. Nous aurons bien sûr un plan pour nous placer dans la meilleure situation possible. C'est une course que nous aimerions beaucoup gagner", a ajouté le triple vainqueur du Tour de France.