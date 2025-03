"Je commence à ressentir beaucoup de douleur", admet Tadej Pogacar après sa chute aux Strade Bianche

"Ce n'est pas la meilleure façon de gagner une course, mais une victoire est une victoire" a déclaré le Slovène de 26 ans. "J'espère que mes blessures ne sont pas plus graves qu'il n'y paraît. Ça devrait aller".

Vainqueur pour la troisième fois des Strade Bianche (WorldTour) malgré une chute à 50 kilomètres du terme, Tadej Pogacar a tout de même indiqué avoir "pris du plaisir jusqu'à l'arrivée" de la course toscane. "Maintenant l'adrénaline s'en va et je commence à ressentir beaucoup de douleur" a-t-il également reconnu après la course.

Pogacar est également revenu sur sa glissade et sa chute, qui auraient pu lui coûter la victoire: "Je suis allé trop vite, je suppose. Je connais très bien cette route, je l'ai empruntée une vingtaine de fois dans ma carrière, mais parfois on peut faire une erreur de jugement. J'ai glissé. 'Shit Happens'".

Après la chute, le premier porteur du maillot arc-en-ciel à s'imposer à Sienne a longtemps douté. "Je ne savais si j'allais encore bien, et j'ai aussi dû changer de vélo. Je me suis un peu inquiété: quand on tombe, on en demande beaucoup à son corps. Mais j'avais encore assez d'énergie pour la victoire".