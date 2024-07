Jens Schuermans renonce aussi à la manche de cross-country des Gets

Jens Schuermans ne disputera pas le cross-country comptant pour la manche de la Coupe du monde de mountainbike prévu dimanche aux Gets, en France. Le vététiste l'a annoncé samedi sur les réseaux sociaux.

Schuermans, qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris, avait annoncé fin juin souffrir d'une petite fracture du tibia. Vendredi, il avait déjà renoncé à l'épreuve du shorttrack. Il fera aussi l'impasse sur le cross-country dimanche. "Nous avons attendu aussi longtemps que possible pour prendre cette décision, car j'ai construit toute mon année autour du bloc de courses en juin/juillet, mais la réalité est que courir n'est pas une option avec ma blessure après avoir essayé de faire du hors-piste jeudi", a écrit Schuermans, 31 ans, sur Instagram.

"Personnellement, c'est très difficile à avaler avec tout le temps et les efforts que j'ai consacrés ces dernières semaines depuis une autre course manquée. Je déteste perdre le contrôle de la sorte, mais la seule chose à faire est d'accepter la déception et de regarder vers l'avant", a-t-il ajouté.