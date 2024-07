Jonas Vingegaard s'offre la 11e étape devant Tadej Pogacar et Remco Evenepoel

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) a remporté la 11e étape du Tour de France courue mercredi sur 211 km entre Évaux-les-Bains et Le Lioran.

Le Danois a battu son rival slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates), qui conserve le maillot jaune, au sprint. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a pris la 3e place à 25 secondes et conserve sa 2e place au classement général.

Le Danois, double tenant du titre, a devancé de peu Pogacar pour signer sa 8e victoire de la saison, la 35e de sa carrière.

Au classement général, Pogacar conserve son maillot jaune avec 1:06 d'avance sur Evenepoel et 1:14 d'avance sur Vingegaard.

Les coureurs retrouveront jeudi un tracé plus plat avec un départ à Aurillac et une arrivée à Villeneuve-sur-Lot après 203,6 km de course.