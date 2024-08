Julien Vermote rempile pour une saison chez Visma-Lease a bike

Vermote, 35 ans, avait rejoint Visma-Lease a bike en début de saison après une saison 2023 où il n'avait pas trouvé d'employeur. Il a aussi porté le maillot de Quick-Step (2011-2017), Dimension Data (2018-2019), Cofidis (2020) et Alpecin-Fenix (2021-2022). Il compte trois victoires professionnelles dont la dernière remonte à 2016 au Tour de Grande-Bretagne.

Cette saison, il a notamment participé aux Strade Bianche, Milan-Sanremo, Paris-Roubaix, l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. "Tout a été vite cette année. Je me suis tout de suite bien senti dans l'équipe dès le camp d'entraînement en janvier. J'ai été très vite et bien intégré dans l'équipe. J'ai également pu avoir un beau programme. Vu d'où je viens, j'en ai bien profité", a réagi Vermote, cité dans le communiqué.