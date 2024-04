Kopecky à nouveau parmi les favorites: "Mais c'est un terrain encore inconnu"

Lotte Kopecky est l'une des favorites de l'Amstel Gold Race dames, dimanche. "Cette course me rend curieuse. Ce défi est chouette", a confié la championne du monde, deuxième l'an passé, avant le départ.

"Les classiques pavées restent au sommet pour moi, mais l'Amstel Gold Race est chouette car c'est un terrain encore relativement inconnu pour moi. En Flandres, je connais les routes comme ma poche, ici je les connais nettement moins. Cela me rend curieuse et ce défi est chouette. Je suis curieuse de voir jusqu'où j'irai dans cet Amstel Gold Race et à Liège-Bastogne-Liège", a expliqué Kopecky.

"Le Tour de France et le Tour des Emirats arabes unis m'ont appris que je grimpe de mieux en mieux. J'ai certainement des ambitions, mais il s'agit d'attendre de voir ce qui est possible. J'ai trouvé un bon équilibre entre mon travail des classiques et le fait de grimper. Gagner Paris-Roubaix me rend plus détendue. Mais je suis encore très motivée pour la suite."

Encore une fois, Kopecky ne sera pas la seule chance de victoire de l'équipe SD Worx-Protime. "Nous prendrons le départ avec une équipe solide. Lorena Wiebes digère de mieux en mieux les ascensions et avec Demi Vollering, nous avons une spécialiste des classiques ardennaises dans l'équipe. Nous devons utiliser les forces de tout le monde."

La 10e édition de l'Amstel Gold Race Ladies comprend 157,4 kilomètres et 21 ascensions, dont la Cauberg est la dernière. L'arrivée est attendue aux alentours de 14h10.