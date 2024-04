La course neutralisée à cause d'un accident de la circulation sur le parcours

L'Amstel Gold Race a connu un début de journée chaotique. La course féminine a été arrêtée pendant une heure à la suite d'un accident de la circulation entre un policier motard et une voiture sur le parcours. Repartie, elle est désormais neutralisée jusqu'à l'entrée sur le circuit local de Valkenburg. Le tracé de la course masculine, partie derrière les dames, a été modifié.

Le policier "a été blessé à la suite d'une collision avec une voiture sur le Bergseweg à Voerendaal alors qu'il supervisait l'Amstel Gold Race", a révélé la police du Limbourg néerlandais sur X. "Il a été emmené à l'hôpital par ambulance. Le Bergseweg est fermé pour enquête."

Bloquées depuis 11h20 environ à l'entrée du Bergseweg, après un peu plus de 45 kilomètres, les coureuses du peloton ont pu repartir une heure plus tard. La course a cependant été raccourcie et neutralisée jusqu'à l'entrée du peloton sur le circuit local de Valkenburg. Les organisateurs ont décidé que le peloton n'effectuerait que trois tours de la boucle locale (d'environ 20 kilomètres) avec le Geulhemmerberg, le Bemelerberg et le Cauberg, plutôt que quatre.