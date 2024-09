La deuxième place était "le mieux que pouvait espérer" Arvid de Kleijn

"La chute survenue à une dizaine de kilomètres de l'arrivée a tout bouleversé. Dans le dernier kilomètre, je n'avais plus aucun coéquipier autour de moi et j'ai dû me débrouiller seul. J'étais plus loin que les autres sprinteurs, donc je suis satisfait d'avoir quand même fini deuxième. Dans les derniers mètres, je cherchais la roue des deux Belges les plus rapides. J'ai pu remonter Jasper Philipsen, mais pas Tim Merlier."

À 30 ans, le Néerlandais, qui n'avait pas couru pendant quatre mois (entre avril et août) semble revenir en forme. Il a récemment remporté le Grand Prix d'Isbergues et le Grand Prix de Fourmies. "J'ai été hors compétition un certain temps, et c'est toujours une incertitude de savoir comment on reviendra. Avec deux victoires consécutives, je n'ai vraiment pas à me plaindre. Aujourd'hui encore, j'étais tout près. Le travail acharné finit toujours par payer. En plus, l'équipe est en pleine forme. Nous avons couru une belle course ensemble, mais la chute en plein final a malheureusement chamboulé notre stratégie."