La difficile 11e étape, dans le Massif Central, est partie

La 11e étape du Tour de France s'est élancée mercredi d'Evaux-les-Bains à 11h30. Longue de 211 km, elle mènera le peloton à Le Lioran, dans les monts du Cantal. Avec six côtes répertoriées et un dénivelé de 4.350m, les candidats au général trouveront un terrain de jeu propice à une nouvelle bagarre.

La première difficulté classée dans le Massif central sera la Côte de Mouilloux (4e catégorie, 1,9 km à 6,3%) après 79,8 km de course. La Côte de Larodde (3e catégorie, 3,8 km à 6%) suivra une dizaine de kilomètres plus loin. Les autres sont concentrées dans les 50 derniers kilomètres, avec d'abord le Col de Néronne (2e catégorie, 3,8 km à 9,1%) puis le Puy Mary-Pas de Peyrol (1re catégorie, 5,4 km à 8,1%), le Col de Pertus (2e catégorie, 4,4 km à 7,9%), qui offrira des secondes de bonification au sommet, et le Col de Font de Cère (3e catégorie, 3,3 km à 5,8%).

"On s'attend à ce qu'il y ait encore le feu dans le final de l'étape", a résumé Gilles Maignan, responsable sportif d'ASO, l'organisateur, sur le site du Tour. "Ce sont des routes hyper difficiles, il n'y a jamais de replat, tu ne peux jamais récupérer ou gérer comme dans un col par exemple." Le maillot jaune Tadej Pogacar et Remco Evenepoel auront donc l'occasion d'attaquer Jonas Vingegaard.