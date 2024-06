La France chipe à la Grande-Bretagne une médaille des Jeux Olympiques 1900

Or, d'après le porte-parole, "des recherches menées récemment ont permis de conclure que, même si Lloyd Hildebrand était citoyen britannique, il était né et avait grandi en France, et qu'il avait participé à des compétitions pour un club français avant et après les Jeux de Paris 1900".

"Sur la base de ces nouvelles informations, la commission exécutive du CIO a décidé d'appliquer la même politique que pour les cas précédents portés à l'attention du CIO. Cette politique consiste à mettre la médaille à l'actif du comité national olympique du territoire sur lequel était basé le club qui avait inscrit l'athlète", a précisé Adams.

Avec l'argent de Hildebrand, encadré par l'or de Louis Bastien et le bronze d'Auguste Daumain, le podium de l'épreuve devient entièrement français, selon le site du CIO, et la France caracole un peu plus en tête du tableau des médailles, avec 103 breloques contre 31 pour la Grande-Bretagne.