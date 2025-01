La poisse frappe déjà Visma: Dylan van Baarle s'est brisé la clavicule dès sa reprise

Van Baarle, 32 ans, s'était aussi la clavicule lors de la 5e étape du Critérium du Dauphiné l'an dernier et ensuite la hanche dès la 2e étape du Tour d'Espagne après avoir dû manquer une partie du printemps pour cause de maladie.

Le vainqueur de Paris-Roubaix en 2022 s'est cassé la clavicule dans une chute lors de la première étape du Tour Down Under, mardi en Australie. La mauvaise nouvelle a été annoncée par son équipe Visma-Lease a Bike sur les réseaux sociaux.

Les choses ont donc de nouveau mal tourné lors de la première vraie journée de course de l'année 2025. Van Baarle a été l'une des victimes de la chute intervenue dans le peloton dans les trois derniers kilomètres de l'étape d'ouverture du Tour Down Under.

Le Néerlandais a tout de même réussi à rallier l'arrivée, mais on lui a diagnostiqué une fracture de la clavicule. Cela l'empêchera de prendre le départ de la deuxième étape mercredi.