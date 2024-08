Dylan van Baarle s'est fracturé la hanche dans la 2e étape

"Une grande déception pour Van Baarle, qui reprenait la course après une longue période de revalidation à la suite de sa chute dans le Critérium du Dauphiné au début du mois de juin. Il s'avère que le Néerlandais est victime d'une fracture de la hanche", a confirmé la formation néerlandaise du WorldTour.

Van Baarle, 32 ans, a chuté 90 kilomètres avant l'arrivée de l'étape disputée entre Cascais et Ourem. Il a ensuite lutté pour se remettre en selle et a rejoint le peloton, mais a dû l'abandonner à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée.

L'abandon de Van Baarle est un coup dur pour Visma-Lease a Bike, qui a connu de nombreuses chutes dans les premiers jours des grands tours ces dernières années.

Van Baarle a dû manquer le Tour de France plus tôt dans la saison en raison de sa fracture de la clavicule subie lors du Critérium du Dauphiné. Au printemps, Van Baarle n'avait pas non plus pu s'illustrer en raison d'une maladie persistante.

Van Baarle, ancien vainqueur de Paris-Roubaix, d'A Travers la Flandre et du Circuit Het Nieuwsblad, était un pion important au sein de l'équipe de Wout van Aert et du vainqueur sortant Sepp Kuss dans cette 79e Vuelta.