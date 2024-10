La saison 2024-2025 de cyclocross s'ouvre ce samedi à Beringen

La saison dernière, la victoire était revenue à Thibau Nys devant Eli Iserbyt et Michael Vanthourenhout. Nys sera bien présent mais a confié durant la présentation de son équipe Baloise Trek Lions qu'il n'était pas encore à 100%. Le champion du monde espoirs a été malade après la fin de sa saison sur route, ce qui a perturbé ses entraînements pour les labourés. Iserbyt sera également présent dans le Limbourg tout comme Toon Aerts et le Néerlandais Lars van der Haar. Laurens Sweeck sera absent.

Les organisateurs ont déplacé les zones de départ et d'arrivée tandis que la descente, où plusieurs coureurs sont tombés l'année dernière, a été aménagée. Un virage a été inséré afin de rendre la pente moins raide et ainsi réduire la vitesse des coureurs.

Chez les dames, pas de Sanne Cant au départ mais la Néerlandaise Fem van Empel sera présente pour tenter de décrocher un troisième succès de rang à Beringen. La course dames débutera à 16h15 et la course messieurs à 17h30.