La victoire d'étape de Wout van Aert est un "grand soulagement" pour son directeur sportif

Zeeman a qualifié cette victoire de "grand soulagement" pour Van Aert, "après tout ce qui s'est passé et après toutes les deuxièmes places lors du Tour". Il a ajouté que "Wout attendait vraiment ce moment. Il sera super heureux d'avoir enfin décroché cette victoire, et ce, tout en portant le maillot rouge de leader."

Le directeur sportif a également mentionné que certains membres de l'équipe Visma-Lease a Bike s'étaient interrogés sur la possibilité pour Van Aert de réussir à enchaîner le Tour de France et la Vuelta. "Initialement, Wout devait participer à la Vuelta en combinaison avec le Tour d'Italie, mais nous nous demandions s'il parviendrait à combiner cela avec le Tour de France. Mais Wout tenait vraiment à être ici. Pas pour se préparer, mais pour courir à fond et gagner une étape. Il a commencé par une victoire, et nous espérons qu'il y en aura d'autres."