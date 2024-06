Lampaert sauve le maillot jaune grâce à De Lie: "J'ai beaucoup souffert"

"La journée a été lourde. Il faisait très chaud et la montée finale a été plus difficile que je n'y attendais parce que le peloton est allé à fond. J'ai beaucoup souffert. Mais heureusement, De Lie et Pascal Eenkhoorn sont arrivés dans la descente. Ils ont comblé l'écart et j'ai pu les suivre", a raconté Lampaert, qu'une étape vallonnée attend ce mardi, pour son deuxième jour en jaune.

"Je suis heureux d'avoir survécu. Je suis content d'avoir conservé le maillot jaune et de pouvoir le porter un jour de plus. Dans la troisième étape, la montée est un peu moins raide, mais un peu plus longue. Ce ne sera pas facile de survivre un jour de plus, mais je vais faire tout ce que je peux", a conclu Lampaert, qui possède au général quatre secondes d'avance sur le Britannique Ethan Hayter, et sept secondes sur un trio.