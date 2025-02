L'annonce choc de Wout van Aert: le Belge pourrait arrêter de rouler cette année dès le... 13 avril

Wout van Aert vient de terminer la saison de cyclo-cross par une belle médaille d'argent aux championnats du monde. Le Belge s'apprête désormais à débuter sa saison sur route et il se pourrait qu'elle soit plus courte que prévu.

Le nouveau vice-champion du monde de cyclo-cross s'est confié sur la saison sur route à venir et ses grands objectifs. Il ne s'en cache pas, il a deux cibles très claires dans le viseur : le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.

"En 2020 sur le Ronde, j’étais deuxième du sprint derrière Mathieu (van der Poel). Je m’étais dit qu’il y aurait plein d’autres opportunités. On est en 2025… Les autres éditions, je n’étais pas en lice pour la victoire. Ce n’est pas facile, mais je reste concentré et fais de mon mieux et tout ce qui est en mon contrôle", explique le Belge.

Un rêve qui se réaliserait

Mais ne lui demandez pas de choisir laquelle il préférerait gagner. Entre les deux monuments du cyclisme, son cœur ne pourrait choisir. "Je pèse presque 80 kilos, normal que je préfère rouler sur Paris – Roubaix. Mais l’atmosphère sur le Tour de Flandres, il n’y a pas d’autre course comme celle-là sur la planète. Je ne peux pas choisir entre Flandres et Roubaix. Roubaix est une course spéciale, mais pour un Flamand, les Flandres… c’est extraordinaire. Si à la fin de ma carrière, j’ai une de ces deux courses à mon palmarès, c’est un rêve qui se réaliserait."

Pas de préférence, donc, si ce n'est de les gagner toutes les deux ! Et si pareil scénario venait à se produire, il a déjà une idée précise derrière la tête : "Si je gagne les deux, je prends des vacances pour le reste de l’année".