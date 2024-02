Lars van den Berg a perdu connaissance avant sa chute samedi

"Hier, lors de la Faun-Ardèche Classic, j'ai fait un malaise et je me suis brièvement évanoui sur le vélo" a écrit Van den Berg. "J'ai chuté en conséquence. Les soins reçus pendant la course étaient bons et j'ai été immédiatement transporté à l'hôpital de Valence pour y être examiné".

Le Néerlandais a été autorisé à quitter l'hôpital dans la soirée. "Le staff médical de notre équipe va maintenant se pencher sur les prochaines démarches à entreprendre. Ce fut une expérience terrifiante pour moi, mes coéquipiers et mes proches" a précisé van den Berg, ajoutant qu'il "envisageait l'avenir avec optimisme".