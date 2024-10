Laurens Sweeck ne s'attendait pas à gagner la première course de sa saison

Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) a remporté samedi l'Exact Cross d'Essen. Il s'agissait de la première course de cyclocross de la saison pour l'ancien champion de Belgique. Sweeck, 30 ans et vainqueur de Niels Vandeputte dans un sprint à deux, s'est dit satisfait de cette victoire qu'il n'attendait pas si rapidement.

"On ne s'attend pas vraiment à pouvoir viser la victoire dès sa première course. Heureusement, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Le reste des participants avait déjà quelques kilomètres de course dans les jambes. Pas moi", a déclaré Laurens Sweeck après son succès dans la commune située à la frontière belgo-néerlandaise.

L'année dernière, Sweeck a connu une saison très difficile avec, entre autres, une lourde chute à Beringen et une blessure. "C'est justement pour cela qu'il est bon de pouvoir commencer la nouvelle saison par une victoire. Je dois avouer que j'ai été aidé par le fait que Niels Vandeputte a connu des problèmes au moment du sprint. Dans le dernier virage, il a un peu bloqué. Cela m'a permis de passer à côté de lui et de le dépasser."