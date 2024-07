Le champion néerlandais de cyclo-cross Joris Nieuwenhuis quitte Bloise Trek Lions

Nieuwenhuis a été sacré champion des Pays-Bas la saison dernière et a décroché l'argent aux Championnats du monde à Tabor, derrière son compatriote Mathieu van der Poel. Il a également remporté son premier cross de Coupe du monde à Val di Sole, en Italie, et les manches du Superprestige de Merksplas et Boom.

"La dernière saison de cyclocross a été l'une des plus fortes de l'histoire de l'équipe, avec de bons résultats dans tous les domaines. Plusieurs coureurs ont franchi une étape importante dans leur développement. Logiquement, un certain nombre d'entre eux espèrent également un contrat amélioré. C'est compréhensible, mais malheureusement pour l'équipe et le budget, il n'est pas possible d'accepter toutes ces augmentations. Nous voulons être une équipe capable de marquer dans tous les domaines dans un avenir proche", a déclaré le Baloise Trek Lions, où Sven Nys donne le ton en tant que manager.