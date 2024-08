Le cycliste Remco Evenepoel emmène ses fans sur ses parcours d'entraînement préférés

Les participants ont dû faire un choix entre deux itinéraires: 60 kilomètres ou 170 kilomètres. Ceux qui ont opté pour le parcours de 60 kilomètres vont gravir trois pentes douces. Les plus courageux, eux, vont gagner 1.850 mètres d'altitude et partir à la conquête d'une pente de 18%.

La ligne d'arrivée fermera à 17h30. Les plus lents rateront l'hommage rendu au cycliste par le bourgmestre de Dilbeek, Willy Segers, prévu à 15h30. Plus tard, les fans auront l'occasion de rencontrer le sportif et de participer à une réception, avec un DJ set et un bar.