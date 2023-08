Le Français Matis Louvel ne défendra pas son titre samedi

La 63e Course des Raisins (1.1) se déroulera samedi à et autour d'Overijse, dans la province du Brabant flamand. Quatre équipes du WorldTour seront présentes avec Arkéa-Samsic, Alpecin-Deceuninck, Cofidis et Intermarché-Circus. Le parcours sera plus difficile que lors de la dernière édition avec un total de 27 difficultés, dont celle du Smeysberg à six kilomètres de l'arrivée.