Le Français Valentin Paret-Peintre, 23 ans, rejoint la formation Soudal Quick-Step

C'est sa seule victoire professionnelle à ce jour, lui qui a terminé aussi 8e au classement final du Tour Down Under et 4e du classement général du Tour des Alpes cette année.

"Mon but est de continuer à progresser et à gagner en expérience dans les courses par étapes, particulièrement au contact de quelqu'un comme Mikel Landa. Je suis aussi prêt à aider dans les cols quand c'est nécessaire. Je veux être l'un des plus costauds en montagne, dans une course comme le Tour de France que je voudrais découvrir. Je vise aussi des top 10 dans des courses d'une semaine avec une équipe légendaire chargée d'histoire et de tradition", a souligné Valentin Paret-Peintre, né à Annemasse en Haute-Savoie, louant sa future formation.