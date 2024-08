Le maillot rouge Ben O'Connor estime avoir perdu du temps à cause de la chaleur

"J'étais en train de cuire, pour être honnête", a confié O'Connor après l'étape. "C'était une journée terriblement compliquée. Il faisait tellement chaud. Tellement chaud. Hier, je n'avais pas vraiment de problème, mais aujourd'hui, ça m'a vraiment frappé. À la fin, j'ai laissé filer un peu. C'est assez frustrant."

Dimanche, une autre journée chaude et encore plus difficile attend les coureurs. Une étape de montagne longue de 178,5 km entre Motril et Grenade avec deux ascensions répertoriées: Puerto de el purche (1re cat. 8,9km à 7,6%) et deux passages prévus à l'Alto de Hazallanas (1re cat. 7,1 km à 9,5%).