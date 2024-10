Le mécanicien qui a dépanné Remco Evenepoel aux JO revient sur cet épisode: "Après la course, mon téléphone explosait"

Remco Evenepoel avait dû s'arrêter, non pas pour admirer la beauté du lieu, mais pour une crevaison. La course se déroulant sans oreilette, le natif de Schepdaal avait quelque peu paniqué ne sachant pas qu'il avait une avance plus que confortable sur son premier poursuivant.

Souvenez-vous, le 3 août dernier, Remco Evenepoel remportait un deuxième sacre olympique et exultait derrière son vélo, au pied de la Tour Eiffel. Pourtant, quelques instants plus tôt, le Belge s'était fait une belle frayeur à l'entrée du Louvre.

Un mécanicien l'avait alors dépanné, et cet homme, c'est Kurt Roose. Il était présent ce mardi soir lors de la cérémonie du Vélo de Cristal et est revenu sur cet épisode. "Je dois admettre que je suis plus nerveux aujourd’hui à ce gala que je ne l’étais à l’époque", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par nos confrères de HLN.

"En général, il y a deux team leaders dans la voiture, mais ici, il n‘y avait que Sven (Vanthourenhout, le sélectionneur national, ndlr) et moi qui étions à l’écoute. Au moment où il franchit l’arche, j’entends Sven crier ‘un vélo, il a une crevaison’. Il n’y a alors pas le temps de réfléchir. Il faut enlever le vélo du porte-bagages et courir aussi vite que possible", a décrit le mécanicien avant de poursuivre. "Heureusement, j’ai maintenant de l’expérience en matière de changement de vélo. En réalité, c’est un travail quotidien pour moi. Après la course, mon téléphone explosait. Je ne savais pas que tant de gens me connaissaient", a-t-il conclu.