Le Slovaque Martin Svrcek s'impose en solitaire

Martin Svrcek (Soudal Quick-Step) a remporté mardi la 80e édition de la Gullegem Koerse, course de 171 kilomètres qui accumulait 17 tours dans la ville de Gullegem, située en Flandre Occidentale. Lors de cette course professionnelle inscrite au calendrier national, le coureur slovaque de 21 ans a attaqué à quatre kilomètres de l'arrivée. Il a devancé respectivement son coéquipier Yves Lampaert (Soudal Quick-Step) et Lionel Taminiaux (Lotto Dstny).