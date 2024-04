Lenny Martinez remet le couvert en remportant un sprint à deux devant Clément Berthet

Le Français Samuel Leroux (Van Rysel-Roubaix) a tenté sa chance en solitaire à 10 kilomètres de l'arrivée, mais il a échoué à un peu plus de 2 kilomètres du terme. Un groupe fort d'une quinzaine de coureurs a repris le fuyard, et s'est élancé vers la ligne pour un sprint au bout de l'ascension du Larmont (6,4 km à 5,4%).

Lenny Martinez a décroché ses concurrents sous la flamme rouge, et seul Berthet a été en mesure de le suivre. Ce dernier n'a cependant su tenir le rythme du sprint et il a terminé à 3 secondes du vainqueur du jour. Diaz a coupé la ligne à 8 secondes de Martinez, tandis qu'un groupe d'une dizaine de coureurs est arrivé dans son sillage.

Sylvain Moniquet et Harm Vanoucke (Lotto Dstny) ont terminé aux 11e et 12e place. Vanhoucke avait pris la 4e place de la Classic Grand Besançon vendredi, et la 5e au Tour du Jura samedi.

Lenny Martinez succès à l'Espagnol Jesus Herrada au plamarès de l'épreuve. Loïc Vliegen est le dernier Belge à s'y être imposé, en 2020.