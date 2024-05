Les pavés et les chemins anversois au menu du peloton dimanche

La 7e édition de l'Antwerp Port Epic (1.1) se déroulera dimanche sur 178 kilomètres autour d'Anvers. Quatre équipes WorldTour seront présentes pour prétendre à la succession de Dries De Bondt, le lauréat 2023. Il faudra pour cela dominer les secteurs pavés et les chemins poussiéreux qui font l'essence de la course.

Présent sur les Quatre Jours de Dunkerque, Dries De Bondt ne sera pas là pour défendre sa couronne. Parti chez Decathlon AG2R La Mondiale, c'est avec Alpecin-Deceuninck qu'il avait dominé l'édition 2023: l'équipe belge avait fait carton plein sur le podium, avec Timo Kielich et Quinten Hermans aux 2e et 3e places.

Pas moins de 22 secteurs non asphaltés seront à recenser sur le parcours, dont la grande majorité dans la dernière partie de la journée. Il y aura au total 32 kilomètres de routes non asphaltées, et 24 kilomètres de pavés. Les coureurs rouleront autour du port d'Anvers, dans les polders du pays de Waes, sur des routes difficiles, avec l'espoir de lever les bras sur la Schengenplein.

Cette année, Alpecin-Deceuninck se présente au départ avec le vainqueur 2020, 2e en 2022, Gianni Vermeersch. L'Italien Luca Mozzato et le Français Florian Sénéchal porteront les couleurs de l'Arkéa-B&B Hotels tandis qu'Arnaud De Lie (Lotto Dstny), l'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Tosh Van der Sande (Visma-Lease a Bike) et le Norvégien Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) voudront se mêler à la lutte.

Chez les dames, Marthe Truyen avait remporté l'édition inaugurale l'année dernière. Sous les couleurs de Fenix-Deceuninck, elle sera présente dimanche pour affronter les 140 kilomètres de course, avec 25 bornes de pavés et 39 de chemins. Ses coéquipières Julie De Wilde et Sanne Cant sont parmi les autres candidates, de même que Marthe Goossens (AG Insurance-Soudal Team), la Néerlandaise Sofie van Rooijen (VolkerWessels) et l'Autrichienne Kathrin Schweinberger (CERATIZIT-WNT).