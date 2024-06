L'étape-reine réduite à 42 km à cause de la neige

Jeudi, les organisateurs avaient déjà annoncé une modification du parcours avec la suppression du Col du Nufenen qui devait être le toit de ce Tour de Suisse. Plusieurs alternatives ont été cherchées mais la 6e étape s'élancera finalement d'Ulrichen pour 42,5 km de course jusqu'à Blatten-Belalp après une ascension de 6 km.

"La sécurité des coureurs, des véhicules d'accompagnement ainsi que des spectatrices et spectateurs est notre priorité", a précisé Olivier Senn, directeur du Tour de Suisse. "Nous sommes bien entendu déçus de ne pas pouvoir organiser l'étape reine comme prévu. Mais nous n'avons aucune influence sur la nature et la météo et nous sommes contraints de l'accepter."