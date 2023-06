L'Italien Filippo Ganna décroche son 4e titre national contre-la-montre

Filippo Ganna a prolongé son titre de champion d'Italie de cyclisme contre-la-montre, jeudi à Sarche. Le coureur de la formation INEOS Grenadiers s'est montré le plus rapide à parcourir les 25,7 kilomètres en 32:48 à la moyenne de 47,012 km/h.

Mattia Cattaneo (Soudal - Quick Step) a pris la 2e place à 24 secondes et Matteo Sobrero (Jayco AlUla) la 3e à 30 secondes.

Ganna a remporté ses trois précédents titres en 2019, 2020 et 2022. Il a aussi endossé le maillot arc-en-ciel de la discipline en 2020 à Imola et en 2021 entre Knokke et Bruges.