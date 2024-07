Lorena Wiebes après une étape tumultueuse: "Le respect manque quelque peu dans ce peloton"

Après le prologue mercredi et la première étape jeudi, Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) a enregistré sa troisième victoire lors du Baloise Ladies Tour, samedi après-midi. Après la course, la Néerlandaise, 25 ans, a principalement parlé de la chute massive au début de l'étape.

"En raison de cette chute et de l'intervention du jury de course pour raccourcir l'étape, le final est devenu encore plus chaotique. Après tout, nous ne savions pas où commenceraient les trois derniers kilomètres. Quand nous avons vu le drapeau rouge, mon train de sprint s'est remis en route et Christine Majerus a été la dernière à me lancer parfaitement. J'ai pu sprinter comme je le voulais et j'ai conclu."

Dans l'après-midi, un contre-la-montre individuel clôturera la journée. "Nous attendons de voir si les dieux de la météo ne nous compliqueront pas trop la tâche. La pluie ne m'effraie pas vraiment. Je pense que les personnes dans la voiture d'assistance derrière moi sont plus préoccupées à ce sujet, mais la meilleure chose serait bien sûr que tout le monde puisse rouler par temps sec."