Lorena Wiebes: "J'ai lancé le sprint de très loin, par précaution"

Avec cinq succès sur six étapes et la victoire finale, la Néerlandaise Lorena Wiebes, 25 ans, a montré qu'elle était prête pour les Jeux Olympiques de Paris. "Lors des derniers entraînements, je veux mettre les points sur les i, pour ensuite m'éclater en France", a expliqué la sprinteuse de SD Worx.

"Je vais d'abord participer à quelques critériums à commencer par celui de lundi à Boxmeer avec ''Daags na de Tour' C'est beau de décrocher cette victoire finale. D'ailleurs, je n'ai pas gagné beaucoup de courses par étapes."

"Dans la dernière étape, j'ai lancé le sprint de très loin. Par précaution, en fait. Soudainement, l'espace s'est ouvert et j'ai donc estimé judicieux de commencer à accélérer à ce moment-là. J'ai trouvé l'aire d'arrivée assez technique, surtout avec ce léger virage à 200 mètres de la ligne. À environ 32 kilomètres de la fin, l'équipe a commencé à accélérer. Mais nous ne sommes pas parvenues à faire la différence. Dans le final, Christine Majerus était dans un groupe de tête et c'était parfait. Nous n'avions rien à faire dans le peloton et elle pouvait attendre à l'avant", a analysé Wiebes.