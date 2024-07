Lorena Wiebes récidive et gagne au sprint la 1re étape

Lorena Wiebes, déjà lauréate du prologue, a remporté la 1re étape du Baloise Ladies Tour, course cycliste de catégorie 2.1 disputée en Belgique et aux Pays-Bas, jeudi. La Néerlandaise de SD Worx-Protime s'est imposée après 113,8 km entre Breskens, aux Pays-Bas, et Knokke-Heist.