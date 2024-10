Lotte Kopecky est la lauréate du Trophée National du Mérite Sportif 2024

Depuis 1928, le Trophée National du Mérite Sportif récompense un/une athlète ou une équipe sportive belge qui s'est particulièrement bien comporté(e) au cours de l'année. Ce prix prestigieux ne peut être remporté qu'une seule fois dans une carrière. Un jury, composé d'anciens champions sportifs, élit chaque année le/la lauréat(e).

Kopecky est la première sportive à être récompensée depuis Nina Derwael en 2018.

En 2024, Kopecky a décroché 16 succès. L'Anversoise a débuté par une victoire d'étape et le classement général du Tour des Émirats arabes unis avant d'enchaîner sur les Strade Bianche, la Nokere Koerse et Paris-Roubaix. Kopecky a aussi remporté les titres de championne de Belgique sur la course en ligne et le chrono puis une étape du Tour d'Italie avant de glaner la médaille de bronze de la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris.