Lotte Kopecky a su "garder la tête froide" pour conquérir un deuxième titre mondial

"C'est incroyable", a réagi la désormais double championne du monde au micro des organisateurs. Kopecky a commencé son interview flash en adressant ses condoléances à la famille de Muriel Furrer, la jeune coureuse suisse décédée vendredi des suites d'une chute survenue lors la course juniores. "Durant la minute de silence, voir les coureuses suisses pleurer... Tu ne veux pas voir cela, c'est un moment difficile pour elles."

La course a été disputée dans des conditions météorologiques difficiles. "C'est une victoire de la tête avant tout", a souri Kopecky. "C'était un jour très ennuyant avec la pluie, il faisait froid dans les descentes. J'étais gelée à trois tours de l'arrivée. J'ai essayé de garder la tête aussi froide que possible. Sur les ascensions, je n'avais pas trop de problèmes, mais à la fin, sur la longue ascension dans le dernier tour, quand Demi Vollering a attaqué, j'ai eu du mal. J'ai essayé de garder mon rythme et de revenir. Dans le final, c'était surtout des jeux mentaux, essayer d'être aussi cool que possible et utiliser l'énergie au bon moment."