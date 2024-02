Luke Lamperti prend la tête du général en finissant dans la roue du vainqueur Paul Magnier

Le Néo-Zélandais Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) doit céder son maillot de leader du général après avoir terminé 10e du sprint. Il est 2e dans le même temps que Lamperti. L'Italien Diego Ulissi, coéquipier de Fisher-Black, est 3e à 8 secondes des leaders. Jenno Berckmoes (Lotto Dstny) est 5e à 12 secondes, Mauri Vansevenenant (Soudal Quick-Step) 8e dans le même temps que son compatriote.

L'organisation avait décidé de tronquer le parcours de la 3e étape à cause des fortes pluies prévues sur Oman et l'ensemble du Moyen-Orient lundi. Les favoris n'ont donc pas eu l'occasion de faire la différence et la course s'est terminée par un sprint groupé dans lequel Magnier s'est montré le plus rapide. Le Français de seulement 19 ans décroche la 2e victoire de sa carrière (et de la saison) après le Trofeo Ses Salines-Felanitx le 25 janvier dernier.