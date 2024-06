Mads Pedersen s'adjuge la 1e étape au sprint

Le champion du monde 2019 l'a emporté au sprint devant l'Irlandais Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale) et le Français Hugo Page (Intermarché-Wanty).

Le Britannique Mark Donovan (Q36.5) et le Français Mathis Le Berre (Arkea-B&B Hotels) ont signé la grande échappée du jour. Partis en début de course, ils ont été repris par le peloton à 16 km de la fin de cette 1e étape ne proposant que trois côtes (4e et 3e catégorie) en début de parcours. L'Allemand Nils Politt (UAE Team Emirates) et l'Autrichien Marco Haller (BORA-hansgrohe) ont alors tenté de sortir du peloton, sans succès.