Malaise au Tour de Lombardie: éjecté par Ineos en dernière minute, Tom Pidcock enrage sur Instagram

Le Britannique a été "désélectionné" par son équipe INEOS Grenadiers, a-t-il écrit vendredi sur Instagram, "alors que les choses avançaient à nouveau après une saison agitée."

"Je suis en grande forme et j'avais hâte d'y être", a écrit Pidcock sur les réseaux sociaux, alors qu'il croyait courir pour la première fois 'Il Lombardia', samedi. Le champion olympique de mountainbike s'était classé 2e du Tour d'Émilie derrière l'invincible Tadej Pogacar, samedi dernier.

"J'imagine que cela signifie que les vacances commencent un peu plus tôt", a ironisé Tom Pidcock en publiant une photo du podium du Tour d'Émilie, justement, où il côtoie Pogacar et l'Italien Davide Piganzoli. "Merci à tous pour le soutien, même dans les moments difficiles", a-t-il conclu. Le torchon brûle entre le polyvalent coureur de 25 ans et son équipe, à laquelle il est encore lié jusqu'à la fin de la saison 2027. Des rumeurs font état d'un départ prématuré, alors que Pidcock conclut sa saison avec un titre olympique en mountainbike et une victoire à l'Amstel Gold Race, entre autres.