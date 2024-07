Malgré ses doutes, Lorena Wiebes s'est "tout de suite bien sentie"

"J'ai commencé ce prologue avec beaucoup de points d'interrogation. Après tout, j'arrivais d'un stage en altitude en Espagne et je n'avais aucune idée de mon état de forme. Pour une première course comme celle-ci, il faut toujours attendre et voir, mais j'ai tout de suite eu un bon sentiment", a commenté Wiebes.

La Néerlandaise a choisi de partir tôt. Elle a dû attendre les résultats pendant plus d'une heure dans le 'hot seat', voyant défiler les concurrentes. "Si je n'avais pas eu le meilleur temps, j'aurais pu descendre à l'hôtel plus tôt. Ce n'était pas le cas, mais cela m'est égal. Bien sûr, nous avions surveillé les prévisions météorologiques. S'il y avait eu plus de vent ou un risque de pluie, nous en aurions évidemment tenu compte. J'espère que tout se passera bien cette semaine."