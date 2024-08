Marc Hirschi remporte la Clasica San Sebastian, Lennert Van Eetvelt prend la 3e place

Le Suisse Marc Hirschi a remporté la 44e édition de la Clasica San Sebastian samedi au bout d'une course de 236 km et d'un sprint en duo avec le Français Julian Alaphilippe, battu sur le fil. En chasse des deux coureurs sur les derniers kilomètres, Lennert Van Eetvelt a décroché la troisième place de cette course d'un jour.

Hirschi signe la 18e victoire de sa carrière et la 4e de sa saison après la 2e étape et le général du Tour de Tchéquie et la Faun Drôme Classic. Il s'agit d'une première victoire sur la Clasica San Sebastian pour le vainqueur de la Flèche Wallonne 2020. L'équipe UAE Emirates enregistre une 63e victoire cette saison.

Dans les cinq derniers kilomètres, Alaphilippe et Hirschi avaient créé une cassure avec les derniers poursuivants, et Van Eetvelt s'est lancé à leur poursuite en solitaire. Le Français et le Suisse ont bataillé dans les derniers mètres mais Hirschi en avait visiblement encore un peu plus sous la pédale.