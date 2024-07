Markus Hoelgaard surprend le peloton sur la 3e étape, Corbin Strong reste leader

L'étape vallonnée a été marquée par l'échappée de Janssens et Hoelgaard, en compagnie de Gilles De Wilde (Flanders-Baloise), du Français Thomas Bonnet (TotalEnergies) et du Suisse Johan Jacobs (Movistar). Ce dernier a été lâché à 57 km de l'arrivée alors que De Wilde a perdu le contact à 30 bornes du but.

L'avantage des fuyards, qui avait culminé à près de six minutes, a fondu à l'approche du circuit local à La Roche-en-Ardenne pour passer sous la barre des quatre minutes, avant le double enchaînement des côtes de Maboge et du Haussire. Bonnet et Jacobs, ont jeté les armes dans le début des circuits locaux, alors que les trois rescapés de l'échappée conservaient un avantage de 3:30 à 25 kilomètres du but. Un groupe comprenant Floris De Tier, l'Espagnol Juan Pedro Lopez et l'Italien Matteo Trentin s'est vainement lancé en contre-attaque. Toutes les tentatives de contre ont échoué dans leur poursuite derrière les rescapés du groupe de tête.