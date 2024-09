Mathieu Burgaudeau vainqueur final, la dernière étape pour Davide Gabburo

Le Français Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) a remporté le Tour d'Istanbul (2.1) dimanche. La quatrième et dernière étape disputée à Istanbul sur 83,6 kilomètres a été remportée par l'Italien Davide Gabburo (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) au sprint devant l'Espagnol Sergi Darder (Illes Balears Arabay Cycling) et le Slovène Tilen Finkst (Adria Mobil).

La victoire finale de Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) était presque acquise après avoir remporté la deuxième et la troisième étape. Il s'impose au classement général, devant l'Italien Alessandro Romele (Astana Qazaqstan) et son compatriote et coéquipier Émilien Jeannière, vainqueur de la première étape.

Pour Burgaudeau, il s'agit de son premier succès au classement général d'une course par étapes. Auparavant, il avait gagné une étape sur le Tour du Limousin (2024) et une autre sur Paris-Nice (2022). Il succède au Danois Gustav Wang, lauréat en 2023 de la première édition.