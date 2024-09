Mathieu van der Poel célèbre une victoire qui "enlève beaucoup de pression"

Le champion du monde Mathieu van der Poel a fait briller son maillot arc-en-ciel mercredi lors de la première étape du Tour de Luxembourg (2.Pro). Le Néerlandais a été le plus rapide au sprint au bout d'une étape de 158 kilomètres autour de la capitale luxembourgeoise.

"Ça faisait un moment que je n'avais pas gagné (7 avril sur Paris-Roubaix)", a réagi Van der Poel après sa victoire. "Ça fait du bien de pouvoir lever les bras à nouveau. J'ai pris du plaisir dans cette étape et je suis déjà impatient de voir ce qui va suivre dans ce Tour de Luxembourg. Je n'ai pas beaucoup d'expérience sur les routes luxembourgeoises. Je crois que la dernière fois que j'étais ici, c'était pour les Championnats du Monde de cyclo-cross à Bieles en 2017. J'ai regardé le guide technique et j'ai vu qu'il y a encore quelques étapes difficiles à venir. C'est parfait pour moi."

Van der Poel est également le premier leader du Tour de Luxembourg, mais il devra poursuivre avec trois coéquipiers en moins. Malades, Jimmy Janssens et Soren Kragh Andersen n'ont pas pris le départ de la première étape, et Emiel Verstrynge a abandonné. Van der Poel ne peut donc compter que sur Silvan Dillier et Jente Michels pour le reste de l'épreuve, ce qui pourrait compromettre les chances d'une éventuelle victoire finale.