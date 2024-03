Mathieu van der Poel s'impose en démonstration à Harelbeke devant Stuyven et van Aert

Le champion du monde néerlandais, Mathieu Van der Poel, a remporté l'E3 Classic (WorldTour), vendredi à Harelbeke, au terme d'un solo en tête de la course de 43 kilomètres. Valeureux dans sa poursuite, Wout van Aert, vainqueur sortant, a dû s'avouer vaincu face à la puissance de son rival néerlandais. Jasper Stuyven a pris la deuxième place, à 1:31, devant van Aert, 3e et très marqué à 1:34, à l'arrivée des 207,6 kilomètres du parcours.

Matthieu Van der Poel a placé une grosse accélération dans le Taaienberg, à 80 kilomètres du but, pour s'isoler temporairement en poursuite du groupe de tête composé de dix coureurs. MVDP a vite été récupéré par une trentaine de coureurs comprenant la majorité des autres favoris avant de secouer à nouveau la course à 65 kilomètres du but puis 7 km plus loin en compagnie de van Aert et du Français Mathis Le Berre.

Van Aert chutait sur glissade au début du Paterberg alors que Van der Poel lançait une nouvelle offensive, à 43 kilomètres de l'arrivée. Le maillot arc-en-ciel a ensuite creusé l'écart dans le Vieux Quaremont. Van Aert s'est lancé seul à la poursuite de son grand rival. L'écart était de trente secondes. Le Belge est revenu à 10 secondes mais a dû s'avouer battu dans la montée de la Karnemelkbeekstraat (km 33).