Matteo Jorgenson s'impose en solitaire, Tiesj Benoot 4e

L'Américain Matteo Jorgenson a remporté la 78e édition d'À Travers la Flandre (WorldTour), course cycliste disputée mercredi sur 188,6 km entre Roulers et Waregem. Le coureur de la Visma-Lease a Bike s'est échappé d'un groupe de six coureurs et s'est imposé avec une poignée de secondes d'avance sur le Norvégien Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) et le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ). Tiesj Benoot (Visma-Lease a Bike) a terminé 5e devant Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale).