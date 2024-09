Noah Vandenbranden 29e du chrono chez les espoirs: "pas mon meilleur contre-la-montre"

"Ce n'était pas mon meilleur contre-la-montre", a regretté le coureur de 22 ans, issu de Meise. "J'espérais sincèrement une place dans le top 10, mais ce n'était pas possible. C'était clair que nous étions aux championnats du monde, le plus haut niveau qu'il soit. La montée était difficile. Et sur la dernière portion plate, je ne pouvais plus pousser (sur les pédales) comme je voulais. C'est sur cette partie-là que tu peux gagner du temps, mais aussi en perdre. Cela m'a paru une très longue dernière partie de parcours", a soupiré Noah Vandenbranden.