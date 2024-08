Nys est confiant: "Peu de coureurs peuvent me battre sur ce terrain quand je suis au top"

Malgré une indisponibilité de plus d'un mois et demi due à un problème au genou, Nys a dominé la concurrence. "J'ai abordé les 300 derniers mètres avec la sensation que 'je pouvais le faire' et c'est la meilleure chose qui soit. Avoir le contrôle avant même d'attaquer, c'est encore mieux que la victoire elle-même. J'ai prouvé ces derniers mois que ce type d'arrivée me convenait vraiment. Que je peux être au top niveau, dans le meilleur peloton. Si je suis au top, il y a peu de coureurs capables de me battre sur ce terrain."

Thibau Nys, 21 ans, est la révélation de cette saison. "Ça se passe mieux que ce que à quoi je m'attendais. C'est le résultat de beaucoup de travail. Plus que jamais. Une concentration 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et cela me donne de plus en plus confiance. Je vais essayer de progresser davantage sur ce type de terrain et d'atteindre le plus haut niveau dans ce domaine."